Merck and co inc : La pilule anti Covid serait efficace contre Omicron

(CercleFinance.com) - Merck et Ridgeback Biotherapeutics ont annoncé aujourd'hui que des données en provenance de six études suggèrent que le molnupiravir, leur pilule anti-Covid, est efficace contre le variant Omicrondu coronavirus.



Ces études, réalisées in vitro, ont été conduites de manière indépendante par des chercheurs en Belgique, en République tchèque, en Allemagne, eb Pologne, aux Pays-Bas et aux États-Unis.



Le molnupiravir n'a toutefois pas encore été étudié contre Omicron dans des études cliniques.



Merck développe le molnupiravir en collaboration avec Ridgeback Biotherapeutics et son utilisation a été autorisée dans plus de 10 pays, dont les États-Unis, le Royaume-Uni et le Japon.





Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel