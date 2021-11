Merck and co inc : La pilule anti-Covid autorisée au Royaume-Uni

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Merck et Ridgeback Biotherapeutics ont annoncé aujourd'hui que l'Agence britannique de réglementation des médicaments et des produits de santé (MHRA) avait accordé une autorisation au Royaume-Uni pour le molnupiravir, premier médicament antiviral oral autorisé pour le traitement du COVID-19 léger à modéré chez les adultes, sous la marque LAGEVRIO.



' La première autorisation mondiale du molnupiravir est une réalisation majeure dans l'héritage singulier de Merck consistant à proposer des médicaments et des vaccins révolutionnaires pour relever les plus grands défis de santé au monde', a déclaré Robert M. Davis, directeur général et président de Merck.



Merck précise que sa demande auprès de la FDA des Etats-Unis dans le cadre d'une utilisation d'urgence restait en cours d'examen et que l'Agence européenne du médicament a lancé une procédure d'examen continu de la demande d'autorisation de mise sur le marché de la société.





