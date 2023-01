Merck and co inc : La FDA approuve une nouvelle indication du Keytruda

(CercleFinance.com) - Merck fait savoir que la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a approuvé le Keytruda comme traitement adjuvant après résection chirurgicale et chimiothérapie à base de platine pour les patients adultes atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC) de stade IB, II ou IIIA.



L'approbation est basée sur les données d'un essai pivot de phase 3 qui a montré que le protocole de soins incluant Keytruda avait réduit le risque de récidive de la maladie ou de décès de 27% par rapport au placebo.



Le temps médian de survie sans récidive a atteint près de cinq ans (58,7 mois) pour le bras Keytruda contre près de trois ans (34,9 mois) pour le bras placebo, souligne le laboratoire.





