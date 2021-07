Merck and co inc : La FDA approuve un nouveau traitement

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Merck et Eisai ont annoncé aujourd'hui que la Food and Drug Administration (FDA) des Etats-Unis avait approuvé l'association du Keytruda de Merck et du Lenvima d'Eisai, pour le traitement des patientes atteintes de certains carcinomes de l'endomètre avancés.



L'approbation s'appuie sur les résultats d'un essai de phase III montrant que l'association de Keytruda et de Lenvima avait réduit le risque de décès de 32%.



'Cette approbation est un pas en avant important pour aider les patients à lutter contre cette tumeur maligne difficile à traiter, car les médecins peuvent désormais offrir une option qui peut améliorer les résultats de survie', a déclaré le DrVicky Makker, chercheuse principale et oncologue médical au Memorial Sloan Kettering Cancer Center (New York).



