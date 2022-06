Merck and co inc : La FDA approuve l'utilisation du VAXNEUVANCE

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - La Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis approuve le VAXNEUVANCE TM (pneumocoque 15-valent Conjugate Vaccine) de Merck pour la prévention des pneumococcies invasives chez les nourrissons et les enfants de 6 semaines à 17 ans.



L'approbation fait suite à l'examen prioritaire par la FDA de la demande supplémentaire de Merck.



Le Comité consultatif sur les pratiques d'immunisation (ACIP) des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis devrait se réunir aujourd'hui pour discuter et formuler des recommandations sur l'utilisation de VAXNEUVANCE dans les populations pédiatriques.



' Malgré la diminution de l'incidence de la pneumococcie invasive chez les enfants, certains sérotypes clés continuent de causer des maladies graves pouvant entraîner la mort chez les enfants de moins de 5 ans, les sérotypes 3, 22F et 33F étant responsables de plus d'un quart de tous les cas de pneumococcie invasive dans cette population ', a déclaré le Dr Steven Shapiro, président, département de pédiatrie, Hôpital Jefferson Abington, et investigateur de l'essai PNEU-PED.



