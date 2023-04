Merck and co inc : La FDA approuve l'association Keytruda-Padcev

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Merck a annoncé hier soir que la Food and Drug Administration (FDA) des Etats-Unis avait approuvé l'association entre Keytruda et Padcev (enfortumab vedotin-ejfv) pour le traitement des patients adultes atteints d'un carcinome urothélial localement avancé ou métastatique (la/mUC) qui ne sont pas éligibles à une chimiothérapie contenant du cisplatine.



Merck rappelle néanmoins que des effets indésirables sont susceptibles d'affecter simultanément plusieurs systèmes de l'organisme. Ainsi, en fonction de la gravité de l'effet indésirable, Keytruda doit être suspendu ou arrêté définitivement et des corticostéroïdes doivent être administrés, insiste le laboratoire.



Selon le Dr Eliav Barr, responsable du développement clinique mondial et directeur médical chez Merck Research Laboratories, l'approbation de la FDA 'étend l'utilisation des schémas thérapeutiques à base de Keytruda à un plus grand nombre de patients atteints de carcinome urothélial avancé et démontre la valeur de la collaboration dans la création de nouvelles approches combinées pour les patients ayant besoin de plus d'options'.





