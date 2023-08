Merck and co inc : L'UE approuve Keytruda dans les cancers gastriques

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Merck a annoncé mardi que la Commission européenne avait approuvé l'utilisation de son immunothérapie-vedette, le Keytruda, pour le traitement des patients atteints d'un cancer gastrique.



Le feu vert de Bruxelles concerne l'association du Keytruda avec une chimiothérapie et l'anticancéreux trastuzumab dans le traitement de première ligne du cancer de l'estomac ou de la jonction oeso-gastrique.



Il s'agit, plus précisément, des formes localement avancée, métastatique et non opérable de la maladie, HER2 positives, dont les tumeurs expriment le gène PD-L1.



Le Keytruda devient ainsi la première immunothérapie approuvée dans le cadre de cette indication.



L'approbation de l'UE, qui fait suite à un avis favorable rendu par son CHMP le mois dernier, va permettre au laboratoire de commercialiser le Keytruda dans l'ensemble des 27 Etats membres de l'Union, mais aussi en Islande, au Lichtenstein, en Norvège et en Irlande du Nord.



