Merck and co inc : L'assemblée générale se tiendra en mode 'virtuel'

(CercleFinance.com) - Merck a annoncé vendredi que son assemblée générale annuelle , prévue le jeudi 26 mai, se déroulerait en mode 'virtuel' après la déclaration de l'état d'urgence sanitaire dans l'Etat du New Jersey, où le groupe pharmaceutique est implanté.



Le géant américain de la santé - qui dit vouloir protéger la santé de ses investisseurs, de ses dirigeants et de ses salariés - explique qu'aucun actionnaire ne sera admis à la réunion.



Les actionnaires pourront en revanche participer à l'événement, soumettre leurs votes et poser leurs questions via une plateforme d'échange en ligne.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur MERCK AND CO INC en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok