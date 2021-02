Merck and co inc : La FDA approuve un médicament contre le cancer

(CercleFinance.com) - La Food and Drug Administration américaine a approuvé le médicament de Merck pour traiter une forme du type de cancer du poumon le plus courant, a déclaré la société allemande.



La FDA a approuvé le Tepmetko pour le traitement des patients adultes atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules métastatique avec altération du METex14, qui survient dans environ 3 à 4 % des cas de la maladie.



Le cancer du poumon est la principale cause de décès par cancer aux États-Unis, avec 228 820 nouveaux cas estimés en 2020 et 135 000 décès.



Le Tepmetko de Merck inhibe les récepteurs oncogènes selon un mécanisme d'action hautement sélectif, qui se révèle potentiel dans les tumeurs agressives qui ont un mauvais pronostic et abritent des altérations spécifiques.



