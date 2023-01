Merck and co inc : Keytruda prometteur dans le cancer des voies biliaires

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Merck annonce des résultats positifs sur le Keytruda, dans le cadre d'un essai de phase 3.



Le protocole associant Keytruda à une chimiothérapie standard (gemcitabine et cisplatine) a démontré une amélioration statistiquement et cliniquement significative de la survie globale (SG) par rapport à la chimiothérapie seule, dans le cadre du traitement de première intention des patients atteints d'un cancer des voies biliaires (CTB) avancé ou non résécable.



Le profil d'innocuité de KEYTRUDA dans cet essai était conforme à celui observé dans les études précédemment rapportées.



'Le cancer des voies biliaires est généralement diagnostiqué à un stade avancé, et ces patients sont confrontés à un mauvais pronostic, avec des taux de survie à cinq ans estimés entre 5 % et 15 %', a déclaré le Dr Eliav Barr, vice-président senior chez Merck Research Laboratories.



'Nous sommes très encouragés par ces résultats de survie globale qui montrent le bénéfice potentiel de Keytruda en plus de la chimiothérapie pour les patients atteints d'un cancer biliaire qui ont un besoin urgent de nouvelles options de traitement.'



Pour rappel, Merck a mis en place un vaste programme de développement clinique évaluant Keytruda dans les cancers gastro-intestinaux et continue d'étudier Keytruda pour de multiples utilisations dans les cancers gastriques, hépatobiliaires, oesophagiens, pancréatiques et colorectaux.





