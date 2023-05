Merck and co inc : Jefferies maintient sa recommandation

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Jefferies reste à l'Achat sur le titre Merck et conserve son objectif de cours de 130 $.



' D'un point de vue macroéconomique, Merck a un meilleur profil de croissance des bénéfices par action que ses pairs à grande capitalisation ', estime le broker pour qui le médicament phare de Merck, Keytruda, est ' mal évalué par les analystes '.



' Le consensus estime que la perte de rendement du Keytruda en 2028 entraînera un problème de 30 milliards de dollars pour Merck, mais nous pensons que Merck est plus près de résoudre ce problème que les gens ne le pensent ', continue Jefferies.



Le segment cardiovasculaire de Merck est ' un élément clé de ' l'évaluation de Jefferies, avec des ventes maximales estimées ' à 10 milliards de dollars '.



Enfin, Gardasil ' a une grande opportunité de croissance en Chine et des niveaux de croissance stables aux Etats-Unis ', termine l'analyste.



