Merck and co inc : Jefferies abaisse son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Jefferies maintient sa note Achat sur le titre Merck mais réduit son objectif de cours de 205 à 190$



Compte tenu de l'importance de l'evobrutinib pour la thèse d'investissement cette note évalue le risque lié à la concurrence, 'y compris une analyse des données précliniques du fenebrutinib de Roche qui pourrait présenter une sécurité et une efficacité supérieures à celles de sa catégorie'.



Dans le secteur de la santé, Jefferies est supérieur au consensus sur le Xevinapant et la franchise Fertilité, mais légèrement inférieurs sur l'evobrutinib.



Dans le secteur de l'électronique, l'analyste est plus prudent que le consensus sur le chiffre d'affaires de Display: 'nous ne prévoyons pas de reprise avant 2026'.



Pour les sciences de la vie, Jefferies ne pense pas que le consensus ait pris en compte la hausse des investissements en capital. 'Nous sommes en avance de 1 % à 3 % sur l'EBITDApre à partir de 2026' souligne l'analyste.



