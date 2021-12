Merck and co inc : Investit 150 M$ pour la santé maternelle

(CercleFinance.com) - Merck a annoncé aujourd'hui un investissement supplémentaire de 150 millions de dollars via 'Merck for Mothers' afin de soutenir les initiatives visant à créer un monde où aucune femme ne mourrait en donnant la vie.



À ce jour, les programmes soutenus par 'Merck for Mothers' promouvant des soins sûrs, de haute qualité et respectueux ont touché 13,1 millions de femmes.



Le nouvel engagement vise à soutenir les programmes qui fournissent des services essentiels de santé maternelle et reproductive afin d'atteindre 25 millions de femmes d'ici 2025.



