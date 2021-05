Merck and co inc : Examen prioritaire de la FDA pour Keytruda + Lenvima

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Merck et Eisai ont annoncé aujourd'hui que la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis avait accordé le statut d'examen prioritaire à deux nouvelles demandes concernant le Keytruda, de Merck, en association avec le Lenvima, un inhibiteur de la tyrosine kinase mis au point par Eisai.



La première demande concerne le traitement de première intention des patients atteints d'un carcinome rénal avancé (CCR), tandis que la seconde concerne le traitement des patients atteints d'un carcinome de l'endomètre avancé.



'Le carcinome rénal avancé et le carcinome endométrial avancé sont des cancers agressifs, et les patients ont un besoin urgent de nouvelles options de traitement qui peuvent aider à améliorer les résultats', explique le Dr Gregory Lubiniecki, vice-président en charge de la recherche clinique en oncologie chez Merck Research Laboratories.



'Nous apprécions que la FDA ait reconnu ce besoin non satisfait important et le potentiel de combinaison de Keytruda plus Lenvima chez ces patients en accordant un examen prioritaire à ces applications', ajoute-t-il.





