Merck and co inc : Examen prioritaire dans le cancer de la vessie

(CercleFinance.com) - Merck, Seagen et Astellas ont annoncé mardi que la FDA américaine avait accepté d'accorder un examen prioritaire à leur demande de mise sur le marché concernant l'association de Keytruda et Padcev dans le traitement du cancer de la vessie.



L'examen de l'autorité sanitaire américaine doit concerner le traitement en première ligne des patients atteints d'un carcinome urothélial localement avancé ou métastatique non éligibles à une chimiothérapie à partir de cisplatine.



La FDA doit rendra sa décision finale le 21 avril prochain.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel