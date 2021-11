Merck and co inc : Examen continu de l'EMA pour la pilule anti-Covid

(CercleFinance.com) - Alors que Merck annonçait il y a quelques jours que le Royaume-Uni avait approuvé sa pilule anti-Covid, le molnupiravir, l'Agence européenne du médicament (EMA) indique aujourd'hui examiner les données disponibles sur le médicament, afin de pouvoir aider les autorités nationales à prendre position quant à son autorisation.



Le Comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l'EMA indique qu'un examen continu plus complet est en cours avant une éventuelle demande d'autorisation de mise sur le marché et que des recommandations à l'échelle de l'UE seront émises 'dans les plus brefs délais'.



