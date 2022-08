Merck and co inc : Évaluation accélérée pour un nouvel anticoagulant

(CercleFinance.com) - Merck a annoncé mardi que la Food and Drug Administration (FDA) avait accordé une procédure d'évaluation accélérée pour l'examen du MK-2060, son nouveau traitement anticoagulant.



Le MK-2060 est une molécule destinée à la réduction du risque d'incident thrombotique chez les patients atteints d'une maladie rénale en phase terminale.



Ce médicament expérimental fait actuellement l'objet d'essais cliniques de phase 2 chez des patients hémodialysés.



La désignation 'fast track' de la FDA est destinée à accélérer la mise sur le marché de médicaments qui ciblent des pathologies graves et qui ont le potentiel de répondre à un besoin médical non satisfait.



