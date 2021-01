Merck and co inc : Étudie l'islatravir comme soin de prévention du VIH

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Merck a présenté aujourd'hui de nouvelles données intermédiaires de l'essai de phase 2a évaluant l'innocuité, la tolérance et la pharmacocinétique (PK) du comprimé d'islatravir oral une fois par mois pour la prophylaxie préexposition (PrEP) du VIH.



Les résultats intermédiaires démontrent que l'islatravir oral une fois par mois a atteint le seuil pharmacocinétique d'efficacité prédéfini pour la PrEP aux deux doses étudiées (60 mg et 120 mg).



'Il y a un besoin urgent d'options supplémentaires de prévention du VIH à plus longue durée d'action pour aider un plus large éventail de personnes à se protéger', plaide Sharon Hillier, chercheuse principale au Magee-Womens Research Institute et professeure à l'Université de Pittsburgh.



L'analyse principale de l'ensemble des données devrait être disponible à la fin de l'année, assure Merck.



