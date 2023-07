Merck and co inc : Étude lancée avec Moderna dans le mélanome

(CercleFinance.com) - Merck et Moderna annoncent le lancement d'une étude de phase 3 évaluant V940 (ARNm-4157) en association avec Keytruda (pembrolizumab) pour le traitement adjuvant des patients atteints d'un mélanome réséqué à haut risque (stade IIB-IV).



Il s'agit là de la première étude de phase 3 d'un programme de développement clinique complet prévu, lancé à la suite de l'analyse primaire positive de l'essai de phase 2b KEYNOTE-942/mRNA-4157-P201 rapportée à l'AACR et à l'ASCO plus tôt cette année.



L'essai devrait recruter environ 1.089 patients sur plus de 165 sites et dans plus de 25 pays à travers le monde. Le recrutement pour V940-001 a commencé, et les premiers patients étant maintenant recrutés en Australie.



