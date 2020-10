Merck and co inc : Essais encourageants du vaccin anti-pneumococcique

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Merck a présenté mardi les résultats positifs de deux essais de phase 3 évaluant son vaccin anti-pneumococcique expérimental.



Dans une étude, la réponse immunitaire après 13 mois d'un groupe ayant été vacciné au Pneumovax était comparable à la réponse immunitaire d'un groupe de 15 sérotypes ayant reçu le V114, le vaccin expérimental, a déclaré Merck.



Dans une seconde étude, le V114 a généré des réponses immunitaires généralement comparables au PCV13, un vaccin plus ancien, pour 13 sérotypes partagés et des réponses immunitaires plus élevées pour les sérotypes 22F et 33F, 30 jours après la vaccination, a déclaré Merck.



La maladie pneumococcique chez les adultes est en augmentation dans le monde entier, en partie due à des sérotypes pathogènes qui ne sont pas ciblés par le vaccin actuellement disponible.

Il existe plus de 90 types différents de bactéries pneumococciques.





