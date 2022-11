Merck and co inc : Essai réussi pour Keytruda dans le cancer gastrique

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Une nouvelle étude de phase III sur Keytruda, l'immunothérapie vedette de Merck, a atteint son critère d'évaluation principal en montrant que le médicament rallongeait de manière significative la survie des patients atteints d'un cancer gastrique avancé.



Keytruda, associée à une chimiothérapie, a en effet permis une amélioration significative sur les plans statistique et clinique de la survie globale des patients par rapport à une chimiothérapie seule.



L'anticorps monoclonal a également entraîné une amélioration significative de la survie sans progression de la maladie et du taux de réponse globale au sein de la population traitée, fait valoir Merck dans un communiqué.



Le groupe biopharmaceutique rappelle que le cancer gastrique est l'un des plus difficiles à traiter, avec un taux de survie à cinq ans parmi les plus bas de la discipline, sachant que plus de 70% des patients atteignent un stade avancé de la maladie.



