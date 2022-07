Merck and co inc : Essai non concluant dans le cancer de la peau

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Merck annonce qu'un essai de phase III évaluant KEYTRUDA associé à une chimioradiothérapie (CRT) et à un traitement d'entretien avec Keytruda (dit protocole Keytruda) n'a pas atteint son critère principal de survie sans événement (EFS) dans le cadre du traitement des patients atteints d'un carcinome épidermoïde (cancer de la peau) de la tête et du cou localement avancé non réséqué (HNSCC).



Les résultats obtenus n'ont pas atteint de signification statistique suffisante, fait remarquer le laboratoire qui présentera les données plus en détail à l'occasion d'un prochain colloque.



'Il y a eu des progrès limités pour les patients atteints de HNSCC localement avancé, et malheureusement, ces résultats de cet essai montrent que cette maladie reste très difficile à traiter', déplore le Dr Eliav Barr, vice-président senior, responsable du développement clinique mondial et directeur médical chez Merck Research Laboratories.





