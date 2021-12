Merck and co inc : Émission d'une obligation durable de 1 Md$

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Merck a annoncé aujourd'hui une émission d'une obligation durable de 1 milliard de dollars.



Merck a l'intention d'utiliser le produit net de cette offre obligataire pour soutenir des projets et des partenariats dans les domaines ESG prioritaires de l'entreprise et contribuer à l'avancement des objectifs de développement durable des Nations Unies.



Ces projets et partenariats d'entreprise comprennent les accès aux services essentiels - soins de santé, la recherche et le développement sur les maladies infectieuses, les projets de production d'énergie renouvelable, l'efficacité énergétique, la gestion durable de l'eau et des eaux usées, les projets de prévention et de contrôle de la pollution.



' L'annonce d'aujourd'hui est une étape importante pour intégrer davantage l'ESG au coeur de notre activité, accélérer la réalisation de nos objectifs ESG et mesurer et continuer à être transparents sur nos progrès ', a déclaré Caroline Litchfield, directrice financière, vice-présidente exécutive, Merck.



