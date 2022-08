Merck and co inc : Double échec pour le Keytruda en essais de phase 3

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Merck a annoncé mercredi l'échec de deux essais cliniques consacrés à son anticancéreux Keytruda, un revers susceptible de susciter quelques interrogations sur le potentiel de nouvelles indications pour cette immunothérapie-vedette.



Le groupe biopharmaceutique américain a annoncé ce matin qu'une première étude de phase 3 n'avait pas atteint ses deux critères principaux, notamment celui d'une amélioration de la survie des patients traités.



L'essai - baptisé Keynote-921 - évaluait l'association de Keytruda et d'une chimiothérapie chez des patients atteints d'un cancer de la prostate résistant à la castration.



Une autre étude clinique de phase 3, celle-ci consacrée à l'association de Keytruda et du Lenvima d'Eisai, a elle aussi échoué en n'atteignant ni son critère de survie globale ni son objectif de survie sans progression de la maladie dans le traitement du carcinome hépatocellulaire non opérable, un cancer du foie.



A la Bourse de New York, l'action Merck évoluait peu (+0,7%) mercredi matin en cotations avant-Bourse suite à ces annonces.



