Merck and co inc : Données encourageantes autour de la pilule anti-Covid

(CercleFinance.com) - Merck et Ridgeback Biotherapeutics ont annoncé aujourd'hui que les données évaluant Lagevrio (molnupiravir), sa pilule contre la Covid, seront présentées au Congrès européen 2022 des études cliniques sur la microbiologie et les maladies infectieuses (ECCMID).



' Dans les analyses exploratoires de l'étude de phase 3 chez des patients atteints de COVID-19 léger à modéré, le Lageviro a éliminé le SRAS-CoV-2 infectieux plus rapidement que le placebo et aucune virus infectieux n'a été détecté aux jours 3, 5 ou 10 ', a déclaré le Dr Jay Grobler, vice-président associé, maladies infectieuses et vaccins chez Merck Research Laboratories. 'Ces données renforcent notre confiance dans le potentiel de Lagevrio en tant que partie de la solution à la pandémie de COVID-19', a-t-il ajouté.



' Nous sommes encouragés par ces données, qui sont cohérentes avec les résultats de l'essai de phase 2 sponsorisé par Ridgeback Bio. Ces données supplémentaires contribueront à renforcer la base de connaissances scientifiques autour de Lagevrio en tant qu'option de traitement pour le COVID-19 léger à modéré chez les patients appropriés ', a déclaré Wendy Holman, directrice générale de Ridgeback Biotherapeutics.



