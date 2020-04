Merck and co inc : Consensus battu au 1er trimestre

(CercleFinance.com) - Merck affiche un BPA ajusté en croissance de 23% à 1,50 dollar au titre des trois premiers mois de 2020, battant d'une quinzaine de cents le consensus, pour des revenus en hausse de 11% à près de 12,1 milliards de dollars (+13% à taux de changes constants).



Le laboratoire pharmaceutique souligne une progression de 45% des ventes de son médicament phare Keytruda, à 3,3 milliards de dollars, ainsi qu'une hausse de 14% des ventes de vaccins humains, à 2,2 milliards.



En raison de la pandémie de Covid-19, Merck abaisse néanmoins ses objectifs pour l'ensemble de 2020, anticipant désormais un BPA ajusté entre 5,17 et 5,37 dollars, au lieu d'une fourchette cible de 5,62 et 5,77 dollars précédemment.



