Merck and co inc : Collaboration pour des essais cliniques avec Novocure

(CercleFinance.com) - Novocure a conclu un accord de collaboration dans le cadre d'essais cliniques avec Merck pour développer sa thérapie contre le cancer du champ électrique avec le blockbuster Keytruda pour le traitement du cancer du poumon non à petites cellules.



La société américaine d'oncologie a déclaré que les sociétés prévoyaient de mener une étude pilote de phase 2 pour le traitement de première ligne du cancer du poumon non à petites cellules PD-L1 positif ou métastatique intrathoracique avancé.



L'étude est conçue pour recruter environ 66 patients aux États-Unis et devrait débuter au second semestre 2020.



La thérapie anticancéreuse de Novocure utilise des champs électriques réglés sur des fréquences spécifiques pour perturber la division cellulaire, inhibant la croissance tumorale et provoquant la mort des cellules cancéreuses.



