Merck and co inc : Collaboration mondiale avec Orion

(CercleFinance.com) - Merck et Orion annoncent une collaboration mondiale pour le développement et la commercialisation de l'ODM-208, un inhibiteur de la synthèse des stéroïdes expérimental pour le traitement du cancer de la prostate.



Selon les termes de l'accord, Merck versera à Orion un paiement initial de 290 millions de dollars. Orion sera responsable de la fabrication de la fourniture clinique et commerciale de l'ODM-208.



Orion pourrait recevoir des paiements d'étape associés aux progrès du développement et de la commercialisation de l'ODM-208, ainsi que des redevances à deux chiffres sur les ventes si le produit est approuvé.



'Le ciblage du CYP11A1 constitue une approche convaincante pour supprimer la production d'hormones stéroïdes, un facteur clé du cancer de la prostate', a déclaré le Dr Dean Y. Li, président de Merck Research Laboratories.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel