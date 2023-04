Merck and co inc : BofA, acheteur, salue le rachat de Prometheus

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Bank of America a réitéré lundi sa recommandation d'achat sur le titre Merck, voyant une évolution stratégique favorable dans l'annonce de l'acquisition de Prometheus.



Du point de vue du broker, il s'agit d'un nouveau pas dans la bonne direction en vue de limiter le risque d'une trop grande dépendance à Keytruda, l'anticancéreux-vedette du groupe pharmaceutique américain.



D'après BofA, le principal candidat de Prometheus, PRA023, pourrait être 'disrupteur' potentiel dans le domaine de l'inflammation et de l'immunologie, au vu de ses nombreuses applications éventuelles.



Selon le courtier, qui envisage la possibilité d'une mise sur le marché à horizon 2026, la molécule pourrait dépasser cinq milliards de dollars de ventes annuelles d'ici à 2030.



