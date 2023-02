Merck and co inc : Avis négatif en Europe pour le comprimé anti-Covid

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Merck et son partenaire Ridgeback Biotherapeutics ont annoncé vendredi que le Comité du Médicament à Usage Humain (CHMP) de l'Agence européenne du médicament (EMA) avait émis une opinion négative concernant la mise sur leur marché du Lagevrio, leur comprimé anti-Covid-19.



Dans un communiqué, les deux groupes indiquent qu'ils comptent faire appel de l'avis du CHMP, rappelant que leur traitement contre le coronavirus avait fait l'objet de conclusions 'convaincantes' lors d'essais cliniques de phase 3.



Ils rappellent que Lagevrio, qui est aujourd'hui autorisé dans plus de 25 pays dont les Etats-Unis, le Royaume-Uni et la Chine, a déjà été administré à plus de quatre millions de patients dans le monde.



Cotée à la Bourse de New York, l'action Merck reculait de 1,5% suite à cette annonce, un repli globalement en ligne avec celui de l'indice S&P 500 (-1,6%).



