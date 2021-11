Merck and co inc : Avis favorable du CHMP pour la pilule anti-Covid

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l'Agence européenne du médicament (EMA) a émis un avis sur l'utilisation de Lagevrio (également connu sous le nom de molnupiravir ou MK 4482) de Merck, destiné à traiter le Covid.



Selon l'avis, ce médicament -qui n'est actuellement pas autorisé dans l'UE- pourrait être utilisé pour traiter les adultes atteints par le Covid n'ayant pas besoin d'oxygène supplémentaire et qui présentent un risque accru de développer une forme grave de la maladie.



Lagevrio doit être administré dès que possible après le diagnostic et dans les 5 jours suivant le début des symptômes. Le médicament, qui est disponible sous forme de gélules, doit être pris deux fois par jour pendant 5 jours.



L'EMA a émis cet avis afin d'aider les autorités nationales à décider d'une éventuelle utilisation précoce du médicament avant son autorisation de mise sur le marché, dans des situations d'urgence notamment.





