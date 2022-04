Merck and co inc : Augmente ses capacités de lutte contre le VPH

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Dans la cadre de son engagement à permettre un accès large et équitable aux vaccins contre le VPH (Papillomavirus humains), Merck annonce avoir récemment agrandi son usine de fabrication de vaccins située à Elkton, en Virginie, achevant la construction de 120 000 pieds carrés et ajoutant 150 nouveaux emplois sur le site.



' Alors que nous continuons à augmenter la production de nos vaccins contre le VPH, nous donnons la priorité aux pays à forte charge de morbidité, notamment les pays éligibles au soutien de Gavi et de l'UNICEF ', a déclaré le Dr Priya Agrawal, responsable mondial des vaccins contre le VPH chez Merck.



' Dans le cadre de notre accord à long terme avec l'UNICEF, nous prévoyons de fournir 91,5 millions de doses de nos vaccins contre le VPH à utiliser dans les pays soutenus par Gavi de 2021 à 2025, et nous avons offert des doses supplémentaires au-delà de cet accord selon les besoins pour répondre à la demande croissante', a-t-il ajouté.



