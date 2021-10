Merck and co inc : Association thérapeutique expérimentale pour le VIH

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Merck et son partenaire Gilead Sciences ont annoncé aujourd'hui débuter une étude de phase II afin d'évaluer un schéma thérapeutique expérimental associant l'islatravir de Merck et le lénacapavir de Gilead chez les personnes atteintes du VIH et dont la charge virale est supprimée grâce au traitement antirétroviral qu'elles prennent.



' Cette collaboration de recherche innovante s'appuie sur les efforts des deux sociétés visant à mettre fin à l'épidémie de VIH grâce aux avancées scientifiques continues autour de la maladie', a déclaré en substance Jared Baeten, vice-président chez Gilead Sciences chargé du Développement clinique dans le VIH.



A travers cette collaboration initiée en mars 2021, les deux sociétés visent à développer des thérapies à longue durée d'action.



Merck et Gilead précisent toutefois qu'à ce stade, le lénacapavir et l'islatravir, seuls ou en association, sont au stade expérimental et n'ont jamais été approuvés, où que cela soit dans le monde. De même, leur sécurité et leur efficacité n'ont pas été établies à ce stade.



