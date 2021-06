Merck and co inc : Approbation du Lynparza en Chine

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Merck annonce que le Lynparza (olaparib) a reçu une approbation conditionnelle en Chine dans le cadre du traitement des patients adultes atteints de certains cancers de la prostate métastatiques résistants à la castration (mCRPC) ayant progressé malgré un traitement par agent hormonal (abiratérone, enzalutamide).



En Chine, le cancer de la prostate est le sixième cancer le plus répandu chez les hommes, avec environ 115 000 nouveaux patients diagnostiqués chaque année



'Nous sommes fiers de proposer une nouvelle option de traitement personnalisé aux hommes atteints de cette maladie dévastatrice en Chine, et nous continuerons à collaborer avec le gouvernement chinois et les organisations de santé pour apporter Lynparza aux patients qui en ont besoin', a réagi le Dr Roy Baynes, vice-président senior et responsable du développement clinique mondial chez Merck.



