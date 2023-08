Merck and co inc : Ajustement des prévisions annuelles

(CercleFinance.com) - A l'occasion de ses résultats de deuxième trimestre, Merck indique relever et resserrer sa fourchette-cible de ventes pour 2023, à entre 58,6 et 59,6 milliards de dollars, contre 57,7 à 58,9 milliards en prévisions il y a trois mois.



Le groupe de santé abaisse par contre fortement celle de BPA ajusté, à entre 2,95 et 3,05 dollars (contre 6,88 à sept dollars trois mois auparavant), pour refléter une charge exceptionnelle de 4,02 dollars par action liée à l'acquisition de Prometheus.



Cette charge non-récurrente a lourdement affecté ses résultats du deuxième trimestre, entrainant pour cette période une perte ajustée de 2,06 dollars par action, tandis que ses ventes ont augmenté de 3% à un peu plus de 15 milliards (+7% hors effets de changes).



