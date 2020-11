Merck and co inc : Accord pour l'acquisition d'OncoImmune

(CercleFinance.com) - Merck (MSD hors Amérique du Nord) annonce un accord définitif pour l'acquisition d'OncoImmune, société biopharmaceutique non cotée, pour un montant de 425 millions de dollars en numéraire, auquel pourront s'ajouter des redevances et paiements d'étapes.



'OncoImmune a récemment annoncé les résultats positifs d'une analyse d'efficacité intermédiaire d'une étude de phase III évaluant son principal produit candidat CD24Fc pour le traitement de patients atteints de Covid-19 sévère et critique', souligne-t-il.



OncoImmune se séparera de certains droits et actifs non liés au programme CD24Fc qui rejoindront une entité nouvelle, qui sera détenue par ses actionnaires actuels et dans laquelle Merck prévoit d'investir 50 millions de dollars.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel