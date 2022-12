Merck and co inc : Accord de licence avec Kelun-Biotech

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Merck annonce avoir conclu un accord de licence et de collaboration exclusive avec Kelun-Biotech (une filiale de Sichuan Kelun Pharmaceutical Co., Ltd), afin de développer sept conjugués médicaments-anticorps (ADC) expérimentaux précliniques pour le traitement du cancer.



En vertu de l'accord, Kelun-Biotech a accordé à Merck des licences mondiales exclusives pour la R&D, la fabrication et la commercialisation de plusieurs thérapies ADC précliniques expérimentales et des options exclusives pour obtenir des licences supplémentaires pour les candidats ADC.



Kelun-Biotech se réserve le droit de rechercher, développer, fabriquer et commercialiser certains ADC sous licence, et en option pour la Chine continentale, Hong Kong et Macao.



L'accord prévoit que Kelun-Biotech reçoive un paiement initial de 175 millions de dollars de la part de Merck. Kelun-Biotech est également éligible pour recevoir de futurs paiements d'étape de développement, réglementaires et de vente totalisant jusqu'à 9,3 milliards de dollars, si Kelun-Biotech ne conserve pas les droits de la Chine continentale, Hong Kong et si tous les candidats obtiennent l'approbation réglementaire.



Merck fait savoir qu'il a l'intention de prendre une participation dans Kelun-Biotech.





Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.