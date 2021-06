Merck and co inc : Accord avec Washington pour le molnupiravir

(CercleFinance.com) - Merck (MSD hors Etats-Unis et Canada) annonce un accord d'approvisionnement avec le gouvernement américain pour molnupiravir, produit actuellement évalué en phase III pour le traitement de patients non hospitalisés et atteints de Covid-19.



En cas d'autorisation d'utilisation en urgence ou d'approbation par la FDA, le groupe de santé recevrait 1,2 milliard de dollars pour fournir aux Etats-Unis, environ 1,7 million de doses de ce médicament codéveloppé avec Ridgeback Biotherapeutics.



Merck ajoute qu'il a investi à risque pour soutenir le développement et accroitre les capacités de production pour molnupiravir. Il prévoit d'en détenir plus de 10 millions de doses de thérapies disponibles à la fin de l'année 2021.



