Merck and co inc : A reçu une approbation de la FDA pour BRAVECTO

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Merck Animal Health a reçu l'approbation de la FDA américaine pour l'extension de l'utilisation de BRAVECTO (fluralaner) à mâcher pour chiens.



Cette nouvelle indication permet de traiter et de contrôler les tiques asiatiques, une espèce présente sur plus d'un tiers du territoire américain. L'élargissement du portefeuille offre aux chiens une protection à large spectre contre les tiques asiatiques.



' BRAVECTO Chews for Dogs est le premier et le seul produit américain pour le traitement et le contrôle des infestations de tiques asiatiques ' indique le groupe.



'L'approbation de cette utilisation supplémentaire de BRAVECTO s'appuie sur la base solide et l'ensemble des preuves scientifiques que nous avons établies au fil des ans avec notre gamme complète de produits antiparasitaires à large spectre ', a déclaré Holger Lehmann, vice-président, Recherche et développement pharmaceutique, Merck Animal Health.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.