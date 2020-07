Merck and co inc : A finalisé une acquisition avec Virbac

(CercleFinance.com) - Merck Animal Health a finalisé l'acquisition sur une marque de parasiticides pour animaux de compagnie de Virbac aux Etats Unis, a déclaré jeudi le fabricant de médicaments.



Aux termes de l'accord, le fabricant de médicaments vétérinaires a ainsi cédé un ensemble de droits et de titres pour les États-Unis sur ces produits, et continuera à fabriquer Sentinel Spectrum sur son site de Bridgeton (Missouri) pendant les dix prochaines années.



L'acquisition précédemment annoncée aidera à renforcer la position de Merck Animal Health aux États-Unis avec une protection continue contre les parasites, a indiqué le groupe.



L'accord complète également le portefeuille de vaccins et de produits pharmaceutiques de l'unité, a déclaré Merck.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur MERCK AND CO INC en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok