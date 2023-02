Merck and co inc : Un traitement a atteint le critère principal de survie

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le traitement KEYTRUDA ® (pembrolizumab) plus chimiothérapie de Merck a atteint le critère principal de survie sans progression (PFS) en tant que traitement de première ligne du carcinome de l'endomètre avancé ou récurrent.



' KEYTRUDA et la chimiothérapie ont significativement amélioré la survie sans progression par rapport à la chimiothérapie standard seule en tant que traitement de première ligne pour les patientes atteintes d'un carcinome de l'endomètre de stade III-IV ou récurrent ' indique le groupe.



Lors d'une analyse intermédiaire pré-spécifiée menée par un comité indépendant de surveillance des données, KEYTRUDA, en association avec la chimiothérapie puis poursuivi en monothérapie toutes les six semaines pendant un maximum de 14 cycles, a démontré une amélioration statistiquement significative et cliniquement significative de la PFS par rapport à la chimiothérapie seule.



' Les patientes atteintes d'un cancer de l'endomètre à un stade avancé ou récurrent, le type de cancer gynécologique le plus courant aux États-Unis, sont confrontées à un mauvais pronostic et à des options de traitement limitées ', a déclaré le Dr Ramez Eskander, investigateur principal et gynécologue oncologue à l'Université de Californie à San Diego.



