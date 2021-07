Merck and co inc : Résultats prometteurs pour le molnupiravir

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Merck et Ridgeback Biotherapeutics ont présenté aujourd'hui des résultats intermédiaires obtenus dans le cadre de deux essais cliniques de phase 2/3 portant sur le molnupiravir, un traitement antiviral oral expérimental.



Des données 'prometteuses' ont ainsi été dévoilées à l'occasion du Congrès européen de microbiologie clinique et des maladies infectieuses (ECCMID) organisé en ligne du 9 au 12 juillet, assure Merck.



La laboratoire précise toutefois que la partie de phase III portant sur l'essai du molnupiravir chez certains patients adultes atteints de Covid est toujours en cours. Merck compte par ailleurs lancer un programme clinique au cours du 2nd semestre afin d'évaluer le molnupiravir dans le cadre d'un traitement de prophylaxie post-exposition.



' En cas de succès, le molnupiravir pourrait aider à répondre au besoin urgent et continu de traitements', indique le Dr Roy Baynes, vice-président et responsable du développement clinique mondial auprès des laboratoires de recherche Merck.







