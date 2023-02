MERCIALYS : Nouveau relèvement du stop loss et du target price

(BFM Bourse) - Une dynamique haussière clairement affirmée sur l'action MERCIALYS invitera les investisseurs actifs à se positionner à l'achat, dans le cadre d'une opération de swing trading.

NB: les investisseurs qui auront suivi notre recommandation en date du 11/01/23 pourront conserver la position, en prenant soin d'ajuster stop et objectif en fonction des présents éléments.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

L'action poursuit sa prise de hauteur, sans subir les montagnes russes du marché, en alternant les appréciations et les consolidations sereines autour de sa moyenne mobile à 20 jours (en bleu foncé), qui se rapproche lentement, sans la menacer, de sa consœur à 50 jours (en orange), courbe de tendance de fond. On surveillera attentivement leurs positions relatives. Leurs trajectoires sont pour l'instant proches et parallèles.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnés, notre avis est haussier sur l'action MERCIALYS à court terme.

Les investisseurs actifs prendront position à l'achat sur le titre MERCIALYS au cours de 10.680 € avec un objectif à 13.990 € en ligne de mire. Ils protégeront leur capital en plaçant un stop à 9.770 €.

Le conseil BFM Bourse MERCIALYS Positif 10.680 € Objectif : 13.990 € Potentiel : +30.99 % Stop : 9.770 € Résistance(s) : 10.860 / 11.980 / 12.640 Support(s) : 9.780 / 9.040

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime