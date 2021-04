Mercialys : Prises de profits après le point d'activité

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Mercialys s'enfonce dans le rouge mardi à la Bourse de Paris, après un point d'activité de début d'année que la société foncière estime 'toujours marqué par la crise sanitaire'.



A 9h45, le titre décroche de plus de 4%, accusant le deuxième plus fort repli du SBF 120 derrière Atos.



Le spécialiste de l'immobilier commercial a indiqué hier soir que les loyers facturés s'étaient établis à 42 millions d'euros au premier trimestre, en baisse de 9,8% par rapport au premier trimestre 2020, un repli qui prend en compte les effets de périmètre liés aux cessions d'actifs du mois de décembre dernier.



Dans son communiqué, le groupe met en évidence l'impact des restrictions à l'ouverture des commerces mises en place depuis janvier et 'qui perdurent'.



Dans ce contexte, Mercialys dit vouloir donner la priorité au maintien de l'effort de gestion opérationnel et à la protection de ses équilibres bilantiels.



La foncière évoque par ailleurs de 'bonnes dynamiques commerciales', porteuses de l'espoir d'une sortie de crise prochaine.



Dans une note de réaction, les analystes de Degroof Petercam décrivent un trimestre 'compliqué', mais accompagné de 'signes de résistance' bien en place.



Avant la publication d'hier soir, le titre avait plus que triplé de valeur au cours des six derniers mois.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.