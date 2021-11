Mercialys : Offre de rachat sur une partie de la dette

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Mercialys a annoncé lundi le lancement d'une offre de rachat partiel sur une souche obligataire représentant un montant résiduel de 549,5 millions d'euros et devant arriver à échéance en 2023.



La société foncière indique que l'opération s'inscrit dans le cadre de l'optimisation de la maturité de sa dette.



Dans un communiqué, Mercialys indique avoir mandaté Crédit Agricole, La Banque Postale et Natixis pour conduire l'offre.



Mercialys rappelle être notée 'BBB', avec perspective stable, par l'agence Standard & Poor's.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.