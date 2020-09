Mercialys : Oddo diminue fortement son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Si la reprise de l'activité de Mercialys a été soutenue pendant l'été, ' le management se montre très prudent en ce qui concerne la fin de l'année ', rapporte Oddo, notamment en raison de la résurgence possible du coronavirus.



Le broker maintient sa recommandation ' alléger ' et abaisse son objectif de cours à 5,5 euros, contre 8 euros précédemment.



' Nous estimons que Mercialys reste toujours pénalisée par 1/ la situation sanitaire et 2/ la situation de Casino, son 1er client-locataire (27% des revenus locatifs annuels) et son actionnaire principal (20% du capital) ' analyse Oddo.





