Mercialys : Oddo confirme son conseil sur le titre

(CercleFinance.com) - Oddo maintient sa note de 'sous-performance' sur le titre Mercialys, avec un objectif de cours inchangé de 11 euros.



'Mercialys bénéficie actuellement, comme ses pairs, d'une activité locative particulièrement dynamique et s'attend à ce que son taux de vacance à 5.7% (vs 3.2% à fin 2019) baisse en conséquence d'ici fin 2021', estime le bureau d'analyses qui table ensuite sur une 'normalisation en 2022'.



Dans ce contexte, Oddo mise sur un BPA récurrent de 1.15 euro en 2021, 'après prise en compte du plan d'indemnisation de l'Etat français qui reste encore à confirmer officiellement à ce jour.'



Le broker estime enfin que Vincent Ravat, actuel directeur général, devrait être candidat à sa propre succession avec un bilan idéalement sécurisé et un projet visant à délivrer une croissance rentable.





