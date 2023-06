Mercialys : Oddo BHF réduit son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Oddo BHF maintient son opinion 'neutre' sur Mercialys, tout en abaissant son objectif de cours de 10,2 à 8,2 euros après prise en compte du paiement du dividende et ajustement à la hausse de sa prime de risque sur le titre de la foncière.



'Mercialys reste significativement exposé à Casino alors que ce dernier vient de lancer une procédure de conciliation avec ses créanciers financiers', note l'analyste, estimant que ceci 'contraint Mercialys à être plus sélectif dans ses choix stratégiques'.



Oddo BHF reste neutre sur le dossier, 'face à la faible visibilité à date sur le dénouement des futures actions en cours sur Casino même si le titre se traite aujourd'hui à un niveau historiquement bas à 6,5 fois le cash-flow 2023 pour un rendement dividende de 13,1%'.



