Mercialys : Investissement dans Depur

(CercleFinance.com) - Mercialys annonce participer, à hauteur de 1,1 million d'euros, à un tour de table de 1,7 million d'euros de Depur Expériences, dont il deviendra ainsi l'actionnaire de référence avec près de 23% du capital, au côté du dirigeant fondateur Dan Cebula qui restera majoritaire.



Cette levée de fonds permettra à Depur d'accélérer son développement et de renforcer son expertise sur ses métiers articulés autour de la conceptualisation et l'exécution de grands projets Food & Beverage & Entertainment (F&B&E).



Grâce à ces nouvelles ressources, il pourra 'répondre aux nombreux appels d'offres à venir, exécuter dans les meilleures conditions un carnet de commandes déjà bien rempli et s'imposer comme le premier opérateur spécialisé du secteur F&B&E'.



