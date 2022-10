Mercialys : Invest Securities reste à achat après le CA

(CercleFinance.com) - Invest Securities maintient sa recommandation 'achat' et son objectif de cours de 12 euros sur Mercialys, après la présentation d'un CA à neuf mois 'de bonne facture avec un taux d'occupation très élevé (97%) tout en affichant une réversion toujours clairement positive'.



'Même si les données opérationnelles (fréquentation et CA des enseignes) sont restées bien orientées, elles ne permettent pas encore de juger de l'impact de l'inflation sur la consommation discrétionnaire', estime l'analyste.



Le bureau d'études reste confiant quant à la capacité de la foncière à afficher une croissance régulière de son dividende à moyen terme, et laisse sa perception du risque ainsi que ses prévisions pour Mercialys inchangées.



